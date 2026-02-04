Habertürk
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Giriş: 04.02.2026 - 02:36 Güncelleme: 04.02.2026 - 02:36
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alper A. yönetimindeki 27 SJL 819 plakalı otomobil ile Yiğit Er D. idaresindeki 68 ABB 493 plakalı otomobil, Kozan-Kadirli kara yolu Çukurköprü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada iki sürücü de yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, yaralı sürücü Alper A'nın Kozan Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

