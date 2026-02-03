Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesindeki bir tekel bayide 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 21:18 Güncelleme: 03.02.2026 - 21:18
        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokağı'ndaki bir tekel bayide çıkan bıçaklı kavgada M.Ç'nin ölmesi ve M.Ö'nün yaralanmasına ilişkin yürüttükleri çalışmada olay yerinden kaçan şüphelilerin adreslerini belirledi.

        Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüpheliler Ş.K, F.Y, K.K. ve V.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K. ve F.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.K. ile V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Adana'nın Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokağı'nda 31 Ocak'ta tekel bayi işleten M.Ö. ve yanında bulunan M.Ç. ile iş yerine gelen Ş.K. ve F.Y. arasında çıkan bıçaklı kavgada, M.Ç. ile M.Ö. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan M.Ç. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

