Adana'da kuş yuvasına zarar veren 4 çocuğa "ev hapsi" verildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir parkta bulunan kuş yuvasına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 çocuğa "ev hapsi" verildi. İlçedeki Dinozor Park'ta bulunan kuş yuvasına zarar verildiğini belirleyen görevliler durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı. Ekipler, parkın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayı gerçekleştirdiğini belirlediği Y.E.O. (13), A.A. (14), N.E.A. (15) ve İ.B.O'yu (15) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk hakkında, çıkarıldıkları hakimlikçe "ev hapsi" adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı. Çocukların kuş yuvasına zarar verdiği olay güvenlik kamerasınca kayda alındı.

