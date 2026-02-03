Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da kuş yuvasına zarar veren 4 çocuğa "ev hapsi" verildi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir parkta bulunan kuş yuvasına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 çocuğa "ev hapsi" verildi.

        Giriş: 03.02.2026 - 17:32 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:32
        Adana'da kuş yuvasına zarar veren 4 çocuğa "ev hapsi" verildi
        Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir parkta bulunan kuş yuvasına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 çocuğa "ev hapsi" verildi.


        İlçedeki Dinozor Park'ta bulunan kuş yuvasına zarar verildiğini belirleyen görevliler durumu polise bildirdi.

        Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, parkın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayı gerçekleştirdiğini belirlediği Y.E.O. (13), A.A. (14), N.E.A. (15) ve İ.B.O'yu (15) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk hakkında, çıkarıldıkları hakimlikçe "ev hapsi" adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.


        Çocukların kuş yuvasına zarar verdiği olay güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

