Adana'da sahte parayla yakalanan sanık hakkında dava açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte parayla yakalanan sanık hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülbahçesi Mahallesi'nde 25 Ekim 2025'te polis ekiplerince sahte parayla yakalanan tutuksuz E.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan E.K'nin üst aramasında aynı seri numaralı iki adet 200 liralık sahte banknot bulunduğu belirtildi. E.K'nin "parada sahtecilik" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.K'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

