        Adana'da sahte parayla yakalanan sanık hakkında dava açıldı

        Adana'da sahte parayla yakalanan sanık hakkında dava açıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte parayla yakalanan sanık hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 13:42 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:42
        Adana'da sahte parayla yakalanan sanık hakkında dava açıldı
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte parayla yakalanan sanık hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülbahçesi Mahallesi'nde 25 Ekim 2025'te polis ekiplerince sahte parayla yakalanan tutuksuz E.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan E.K'nin üst aramasında aynı seri numaralı iki adet 200 liralık sahte banknot bulunduğu belirtildi.

        E.K'nin "parada sahtecilik" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.K'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

