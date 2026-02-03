Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Adana'da 7 hırsızlığa karışan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 10:04 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:04
        Kent merkezinde son bir ayda 3 marketten çok sayıda gıda ürünü ve elektronik aletle banka ve hastane önlerinde park halindeki 3 bisiklet ile bir motosiklette bulunan kask çalındı.

        Mağdurların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 7 hırsızlığı S.O.A.K.'nın (25) gerçekleştirdiğini belirledi.

        Şüpheli, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunduğu sırada ekiplerce yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelinin iki marketten hırsızlık yapması, bisikletlerden birini ve motosiklette bulunan kaskı çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

