        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Aladağ'da depreme dayanıksız oldukları belirlenen 3 okulun yıkımına başlandı

        Adana'nın Aladağ ilçesinde depreme dayanıksız oldukları tespit edilen 3 okulun kontrollü yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 10:40 Güncelleme: 08.02.2026 - 10:40
        
        Adana'nın Aladağ ilçesinde depreme dayanıksız oldukları tespit edilen 3 okulun kontrollü yıkımına başlandı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan incelemede dayanıksız oldukları belirlenen Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu, Sinanpaşa İlkokulu ve Aladağ İmam Hatip Ortaokulu için yıkım kararı verildi.


        Aynı bahçede yer alan binaların kontrollü yıkımına iş makineleriyle başlandı.

        Çalışmanın ardından bölgede 24 derslikli yeni okul inşa edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

