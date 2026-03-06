Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Kozan'da 184 üreticiye taşınabilir güneş paneli dağıtıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında 184 üreticiye taşınabilir güneş paneli dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 19:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da 184 üreticiye taşınabilir güneş paneli dağıtıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında 184 üreticiye taşınabilir güneş paneli dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca, hayvancılıkla uğraşan göçer üreticilerin yaşam standartlarını yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen törende, 184 kişiye taşınabilir güneş paneli verildi.

        Törende, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Bağımsız Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ile diğer ilgililer ve üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu

        Benzer Haberler

        Adana'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Adana'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Adana'da depremde 2 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına ilişkin davaya de...
        Adana'da depremde 2 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına ilişkin davaya de...
        Kur'an-ı Kerim'lere zarar veren 2 kişi tutuklandı
        Kur'an-ı Kerim'lere zarar veren 2 kişi tutuklandı
        Adana'da konargöçer kadınlara taşınabilir enerji desteği
        Adana'da konargöçer kadınlara taşınabilir enerji desteği
        ATÜ'de yönetim ve bilimin mutfağı kadınlara emanet
        ATÜ'de yönetim ve bilimin mutfağı kadınlara emanet
        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü öldüren sanığın...
        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü öldüren sanığın...