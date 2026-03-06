Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü öldüren sanığın yargılanması sürdü

        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın, ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 12:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü öldüren sanığın yargılanması sürdü

        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın, ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mikail G. ile maktul Samet Güdük'ün ailesi, bazı tanıklar ve taraf avukatların yanı sıra CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar da katıldı.

        Beyanı alınan belediyenin güvenlik amiri Z.S, huzurda bulunan sanık Mikail G'yi tanıdığını söyledi.

        Olay öncesi sanığın yaklaşık iki aya bir özel kalem birimiyle görüşme talebinde bulunduğunu anlatan Z.S, "O gün ben izinliydim. Olaydan önce yaklaşık 7 ya da 8 ay boyunca sanık elinde yumurta kepi ve yoğurtla geliyordu. Getirdiği gıdalar belediyenin güvenlik cihazından geçiriliyordu. Yumurta kepini ve yoğurdu güvenlik cihazına koyduğumuzda 'Siz beni tanımıyor musunuz?' diyerek sinirlenip tepki gösterdi. Genelde tek başına geliyordu. Sanığın kendisinin ya da arkadaşının bana asla para teslimatı olmamıştır." diye konuştu.

        Diğer tanık R.T. ise tarla satın almak amacıyla sanığın banka hesabına kapora adı altında bir miktar para gönderdiğini ifade etti.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Mikail G, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve olay nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi.

        Belediyede işe girdikten sonra mahallelere ekmek dağıttığını anlatan Mikail G, şöyle konuştu:

        "Tanığın beyanlarını kabul etmiyorum. Belediyenin güvenlik cihazından yumurta ve yoğurt kutusu geçirirken asla sinirlenmedim ve kimseye tepki göstermedim. Ben Samet Güdük'ü telefonla arayıp 'Güvenlik amiri Z.S. sana para teslim edecek.' dedim. Arkadaşım B.İ. aracılığıyla güvenlik amiri Z.S'ye para bıraktırdım. Bu konuda mahkemeniz, B.İ. ile Z.S. arasındaki telefon kayıtlarını ilgili kurumlardan temin edebilir. Belediyedeki bazı kişiler konuşmuyor. Ben dolandırıcılık yapmadım, kullanıldım. Belediyedeki yolsuzlukları örtbas etmeye çalışıyorlar. Kimseye kumar borcum yoktur. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi talep ederim."

        Maktul Samet Güdük'ün ailesi de sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, diğer tanıkların gelecek celse dinlenilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, 12 Şubat 2024'te makamında tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli Mikail G, olaydan sonra polise teslim olmuş ve 13 Şubat 2024'te tutuklanmıştı.

        Sanık hakkında savcılıkça "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 4 belediye görevlisini tehdit etmesi sebebiyle "zincirleme şekilde silahla tehdit", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 27 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor

        Benzer Haberler

        Baba ile bebeğinin kurtarıldığı yangını, komşuları çıkarmış
        Baba ile bebeğinin kurtarıldığı yangını, komşuları çıkarmış
        Hırsızlık yapıp milyonlar kaybettiği sanal kumardan YEDAM desteğiyle kurtul...
        Hırsızlık yapıp milyonlar kaybettiği sanal kumardan YEDAM desteğiyle kurtul...
        Adana'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü
        Adana'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü
        Liselilerle derse giren kedi "Pakize" okulun 470'inci öğrencisi oldu
        Liselilerle derse giren kedi "Pakize" okulun 470'inci öğrencisi oldu
        Ringe çıkan Adanalı kadınlar hem stres atıyor hem savunma tekniklerini öğre...
        Ringe çıkan Adanalı kadınlar hem stres atıyor hem savunma tekniklerini öğre...
        3 çocuk annesi, kocası tarafından boğularak öldürüldü
        3 çocuk annesi, kocası tarafından boğularak öldürüldü