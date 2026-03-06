Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kadın, eşi tarafından boğularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Adana'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kadın, eşi tarafından boğularak öldürüldü.

        Elif Su Uludağ Mahallesi'nde bir kişinin öldüğü bilgisi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekipler Nesrin Aladağ'ın (48), eşi N. Aladağ (53) tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

        Ekipler, N. Aladağ'ı (53) olay yerinde gözaltına aldı.

        Kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

