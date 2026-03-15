Adana'da kaçak 4 milyon 120 bin makaron ele geçirildi
Adana'da kaçak 4 milyon 120 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.
Giriş: 15.03.2026 - 10:12
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir kamyonu durdurdu.
Araçta 4 milyon 120 bin boş makaron bulan ekipler, sürücü B.M'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri