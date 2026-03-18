        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezası verildi.

        Giriş: 18.03.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 4 Ekim 2025'te Sümer Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 18,06 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ve benzer suçlardan sabıkalı olduğunu da bildirerek, M.D'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık M.D. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Liverpool baskı altında!"
        "Liverpool baskı altında!"
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        "Benim veremeyecek hesabım yok"
        "Benim veremeyecek hesabım yok"
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?

        Benzer Haberler

        Irak petrolü Ceyhan üzerinden dünya piyasasında Irak petrolü boru hattıyla...
        Irak petrolü Ceyhan üzerinden dünya piyasasında Irak petrolü boru hattıyla...
        Şehit kızından anlamlı mesaj: "Bu millet şehidini unutturmaz"
        Şehit kızından anlamlı mesaj: "Bu millet şehidini unutturmaz"
        Adana Valisi Mustafa Yavuz şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
        Adana Valisi Mustafa Yavuz şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
        Adana'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 sanık hakkında dava açıldı
        Adana'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 sanık hakkında dava açıldı
        Adana'da şehitlikte 18 Mart anması
        Adana'da şehitlikte 18 Mart anması
        Adana'da aranan firari hükümlü çift, polis denetiminde yakalandı
        Adana'da aranan firari hükümlü çift, polis denetiminde yakalandı