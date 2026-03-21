        Down sendromlu genç çalıştığı berber salonuna neşe katıyor

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da yaşayan Down sendromlu 28 yaşındaki Sefa Oğuzhan Bulut, 5 yıldan bu yana çalıştığı berber salonuna hem azmi hem de güler yüzüyle neşe katıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Meral ve Ahmet Bulut çiftinin altıncı çocuğu olan Sefa, Down sendromlu olarak dünyaya geldi.

        Lise mezunu olan Sefa Oğuzhan Bulut, ailesinin desteğiyle yaklaşık 5 yıl önce Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir berber salonunda işe başladı.

        Bulut, haftanın belirli günlerinde çalıştığı iş yerinde müşterileri karşılamadan saç yıkamaya ve yüz bakımına kadar birçok görevi yerine getiriyor.

        Çalışkanlığıyla iş arkadaşlarının takdirini, güler yüzüyle de müşterilerin sevgisini kazanan Bulut, berber salonuna neşe katıyor.

        - "Sefa geldiği günden beri çok mutlu ve neşeliyiz"

        Sefa Oğuzhan Bulut, AA muhabirine, işini çok sevdiğini söyledi.

        Evde boş oturmak yerine berber salonunda hem güzel vakit geçirdiğini hem de para kazandığını anlatan Bulut, "Çalışmayı seviyorum. Dükkanı açıyorum, herkes geliyor, tıraş yapıyorum. Şarkı söylüyorum. Temizlik ve kahve yapıyorum. Müşterilerle sohbet ediyorum. Çalışmak güzel, harçlığımı kazanıyorum." diye konuştu.

        İşletme sahibi Murat Ciylan da Sefa'nın kendilerine moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

        Sefa'nın iş yerine ayrı bir renk kattığını ifade eden Ciylan, şöyle konuştu:

        "Sefa geldiği günden beri çok mutlu ve neşeliyiz. Sefa'nın gelen müşterilerimizle ilgisi, alakası ve ikramları müşterilerimizi çok mutlu ediyor, memnun oluyorlar. Sefa da bu durumdan mutlu oluyor. Sefa'nın bizim yanımızda çalışmasından dolayı mutluyuz."

        Müşterilerden Mesut Öz de Sefa sayesinde berberde keyifli vakit geçirdiğini anlattı.

        Sefa'nın güler yüzlü olduğunu ve etrafına neşe kattığını belirten Öz, şunları kaydetti:

        "Sefa, sevgi dolu, kalbinde kötülük olmayan, çok düzgün bir kardeşimiz. Burada bize çay servisi yapar, işlere yardımcı olur, koşturur. Elinden geldiğince çaba harcar. Herkes çok sever ve takdir eder. Down sendromlu bireylerin sosyal ve ticari hayatın içinde olmasını destekliyoruz. Onları bu hayatın içinde gördükçe çok mutlu oluyoruz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

