Adana'da atlara eziyet eden 2 şüpheli yakalandı
Adana'da arabaya koşulu 2 ata sopayla vurarak eziyet eden 2 şüpheli gözaltına alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Parkı'nda arabaya koşulan 2 ata eziyet edilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirlediği atların sahipleri A.U. (25) ile Ö.A'yı (26) gözaltına aldı.
- Hayvanlar koruma altına alındı
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, hayvanların koruma altına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Hayvanlara yönelik her türlü şiddet ve kötü muameleye karşı gerekli hassasiyet gösterilmekte olup, bu tür durumlara asla müsamaha gösterilmeyecektir."
