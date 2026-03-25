Adana'da devrilen motosikletteki genç öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. İlhan Egemen Darendelioğlu Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletteki Ahmet Can T. (17) ağır yaralı halde kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

