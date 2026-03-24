        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası

        Adana'da, internet üzerinden ikinci el elektrikli bisiklet satışı ilanıyla bir kişiyi 1500 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 2 yıl 1 ay hapis ve 1500 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Serdar K. ve müşteki İsmail T. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki İsmail T'nin internet sitesinde ikinci el bisiklet ilanını görüp tanıştığı sanık Serdar K'nin, kendi banka hesabına 1500 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

        Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın İsmail T. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek, Serdar K'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Müşteki İsmail T. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 2 yıl 1 ay hapis ve 1500 lira para cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        Hürmüz'e alternatif rota
        Otopark tartışması kanlı bitti
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kafaları karıştıran hamle
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Adana'da taksiciyi tabancayla ağır yaraladığı iddia edilen 2 sanığa dava aç...
        Adana'da Orman Haftası etkinliğinde üniversite yerleşkesine 10 bin fidan di...
        Demirçalı: "2 yılda araç filomuzu 29 yeni araçla güçlendirdik"
        Adana'da sosyal medyada kurguladıkları videoyu paylaşan 2 şahıs gözaltına a...
        Zayıflamak için başladığı sporu 30 yıldır yaşam biçimi haline getirdi
        Adana'da kümese gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 6 a...
