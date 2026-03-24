        Zayıflamak için başladığı sporu 30 yıldır yaşam biçimi haline getirdi

        KORAY KILIÇ - Adana'da 30 yıl önce zayıflamak için başladığı spora tutkuyla bağlanan 70 yaşındaki Necmi Tadır, kurduğu kulüp aracılığıyla düzenlediği koşularla örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Tadır, 40 yaşındayken 90 kiloya çıkması nedeniyle yürüyüşle başladığı spor hayatını koşuyla devam ettirdi.

        Zamanla tutkuya dönüşen alışkanlığı sayesinde fazla kilolarından kurtulan Tadır, arkadaşlarıyla yaptıkları etkinlikleri profesyonelleştirmek için 2009'da Adana Atletizm Spor Kulübü'nü kurdu.

        Tadır, 2010'da düzenlenen İstanbul Maratonu'nda 55-59 yaş kategorisinde birinci, ocakta gerçekleştirilen Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda 70-74 yaş kategorisinde dördüncü oldu.

        Başkanlığını üstlendiği kulüpte 120 üyeye ulaşan Tadır, farklı yaşlardan sporseverlerin katılımıyla koşu organizasyonları düzenliyor.

        Kulüp üyeleri, haftanın 6 günü Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru'nda antrenman yapıyor.


        - "Spor yaptığımız için doğru beslenmeyi öğreniyoruz"

        Necmi Tadır, AA muhabirine, sağlığını korumasındaki en önemli faktörün spor olduğunu söyledi.

        Yürüyüş sayesinde 70 kiloya düştüğünü dile getiren Tadır, "Belli bir mesafeden sonra yürüyüş tatmin etmedi, koşuya başladım. Koştukça mesafeler katlanmaya başladı, 20 kilometreyi buldu. Bana katılan arkadaşlarımla organizasyonlara gitmeye başladık." dedi.

        Tadır, kulüp üyeleriyle yurt içinin yanı sıra yurt dışındaki organizasyonlarda da yer aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Spor yaptıktan sonra yediğimden, içtiğimden, uykum ve hayatımdan zevk almaya başladım. Daha mutlu oldum ve herkese pozitif enerji yaymaya başladım. Herkes bana 'Nasıl bu kadar mutlusun, pozitif olabiliyorsun?' diye soruyor. Bu durum spor sayesinde. Sporun bize sağladığı çok büyük artılar var. Spor yaptığımız için doğru beslenmeyi öğreniyoruz."

        Tadır, sporla geçirdiği her gün motivasyonunu artırdığını ifade ederek, "Kendimi 20 yaşındaki bir genç gibi kuvvetli, sağlam ve hareketli hissediyorum. Sporun bana kattığı çok şey var, herkese mutlaka tavsiye ediyorum. Sporsuz bir hayat düşünemiyorum, bu benim yaşam biçimim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Suçlu bulundu
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
