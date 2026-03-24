Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 19 hükümlü yakalandı

Adana'da haklarında uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 19 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 2 ile 23 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 19 kişi yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

