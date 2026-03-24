Adana'da 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da 50 bin paket kaçak sigara bulunan kamyonetin sürücüsü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürün sevkiyatı yapıldığını belirlediği bir kamyoneti takibe alarak merkez Seyhan ilçesinde durdurdu. KOM ekipleri, araçta yaptıkları aramada, 50 bin paket kaçak sigara buldu, sürücü V.E'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.