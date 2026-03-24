Adana'da 32 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü çalıntı motosikletle gezerken yakalandı

Adana'da hakkında çeşitli suçlardan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, çalıntı motosikletle gezerken yakalandı.



Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneşli Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki denetim sırasında durumundan şüphelendikleri motosikletliyi durdurdu.



Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapılan sürücü M.M'nin (17) "hırsızlık" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.



Ehliyetsiz motosiklet kullandığı gerekçesiyle 40 bin lira ceza uygulanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

