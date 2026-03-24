        Adana'da kümese gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tavuk kümesine gizlediği 981 gram sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.O. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 11 Mart 2025'te sanığın, Anadolu Mahallesi'nde müstakil evinin bahçesindeki tavuk kümesine gizlediği 981 gram sentetik uyuşturucuyu, gece vakti yanına gelen 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, İ.O'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık ise savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İran'da müzakere için kimlerle görüşebilir?
        ABD İran'da müzakere için kimlerle görüşebilir?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Suçlu bulundu
        Suçlu bulundu
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        2,3 milyon kişi iş arıyor
        2,3 milyon kişi iş arıyor

        Benzer Haberler

        Sanal medyada kurgu içerik paylaşan kişiye adliye mescidini temizleme cezas...
        Sanal medyada kurgu içerik paylaşan kişiye adliye mescidini temizleme cezas...
        Adana'da 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Adana'da 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Adana'da 32 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü çalıntı motosikletle gezerke...
        Adana'da 32 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü çalıntı motosikletle gezerke...
        Adana'da sokak röportajında "kurgu" yaptığı belirlenen kişi mescit temizlem...
        Adana'da sokak röportajında "kurgu" yaptığı belirlenen kişi mescit temizlem...
        Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 19 hükümlü yakalandı
        Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 19 hükümlü yakalandı
        Adana'da tarım arazileri su altında kaldı; 'Üreticiler yeniden ekim yapacak...
        Adana'da tarım arazileri su altında kaldı; 'Üreticiler yeniden ekim yapacak...