Adana'da Orman Haftası etkinliğinde üniversite yerleşkesine 10 bin fidan dikildi

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ) Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.



Vali Mustafa Yavuz, programda yaptığı konuşmada, dikilen fidanların yeşil vatana katkı sağladığını söyledi.



Adana'nın yüzde 42'lik orman varlığıyla öne çıktığını ifade eden Yavuz, "Kara, mavi ve siber vatanımız var ama aynı zamanda da yeşil vatanımız var. Yeşil vatanımızı korumak 86 milyonun ortak sorumluluğu ve borcu çünkü yeşil vatan sadece ağaçlardan oluşmuyor. Aynı zamanda içerisinde bir ekosistemi barındırıyor." dedi.



Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de ormanların binlerce canlının sığınağı olduğunu vurgulayarak, "Bu mirası korumak sadece ormancıların değil 7'den 70'e tüm milletimizin ortak ve asil bir görevidir. Toprağa dikeceğimiz her bir fidan, sadece doğaya bir nefes değil yarınlarımıza bırakacağımız en somut mirastır." diye konuştu.



Konuşmaların ardından katılımcılar, yerleşkedeki 80 dekar alana 10 bin kızılçam, fıstıkçamı, servi ve zakkum fidanı dikti.



Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel de katıldı.

