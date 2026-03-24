        Adana Haberleri

        Adana'da Orman Haftası etkinliğinde üniversite yerleşkesine 10 bin fidan dikildi

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ) Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Giriş: 24.03.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Vali Mustafa Yavuz, programda yaptığı konuşmada, dikilen fidanların yeşil vatana katkı sağladığını söyledi.

        Adana'nın yüzde 42'lik orman varlığıyla öne çıktığını ifade eden Yavuz, "Kara, mavi ve siber vatanımız var ama aynı zamanda da yeşil vatanımız var. Yeşil vatanımızı korumak 86 milyonun ortak sorumluluğu ve borcu çünkü yeşil vatan sadece ağaçlardan oluşmuyor. Aynı zamanda içerisinde bir ekosistemi barındırıyor." dedi.

        Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de ormanların binlerce canlının sığınağı olduğunu vurgulayarak, "Bu mirası korumak sadece ormancıların değil 7'den 70'e tüm milletimizin ortak ve asil bir görevidir. Toprağa dikeceğimiz her bir fidan, sadece doğaya bir nefes değil yarınlarımıza bırakacağımız en somut mirastır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, yerleşkedeki 80 dekar alana 10 bin kızılçam, fıstıkçamı, servi ve zakkum fidanı dikti.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kötü havada bayram ettiler
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Evlat vahşeti! Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı!
        Evlat vahşeti! Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı!
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Aşkını uçurdu
        Aşkını uçurdu
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        Beşiktaş’ın Asllani planı
        Benzer Haberler

        Demirçalı: "2 yılda araç filomuzu 29 yeni araçla güçlendirdik"
        Demirçalı: "2 yılda araç filomuzu 29 yeni araçla güçlendirdik"
        Adana'da sosyal medyada kurguladıkları videoyu paylaşan 2 şahıs gözaltına a...
        Adana'da sosyal medyada kurguladıkları videoyu paylaşan 2 şahıs gözaltına a...
        Zayıflamak için başladığı sporu 30 yıldır yaşam biçimi haline getirdi
        Zayıflamak için başladığı sporu 30 yıldır yaşam biçimi haline getirdi
        Adana'da kümese gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 6 a...
        Adana'da kümese gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 6 a...
        Sanal medyada kurgu içerik paylaşan kişiye adliye mescidini temizleme cezas...
        Sanal medyada kurgu içerik paylaşan kişiye adliye mescidini temizleme cezas...
        Adana'da 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Adana'da 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi