Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da taksiciyi tabancayla ağır yaraladığı iddia edilen 2 sanığa dava açıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli oldukları taksiciyi tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 14:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demetevler Mahallesi'nde 8 Kasım 2025'te A.A'yı (53) tabancayla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan M.T. (20) ile onu azmettirdiği ileri sürülen tutuksuz İ.K. (21) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10'ar yıldan 18'er yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanık İ.K. ile taksici A.A. arasında önceye dayalı husumet bulunduğu ve olay günü ikilinin telefonda tartıştıkları belirtildi.

        İ.K'nin azmettirmesi sonucu M.T'nin motosikletiyle takip ettiği taksici A.A'ya tabancayla 3 el ateş açarak kaçtığı anlatılan iddianamede, müştekinin doktor raporuna göre kol ve omuz bölgesinden basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde ağır yaralandığı ifade edildi.

        İddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıklar İ.K. ve M.T'nin 10'ar yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
