Adana'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. İlçeye bağlı Kaleyüzü Mahallesi'nde Osman Y'ye ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

