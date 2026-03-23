Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da tırla önünü kestikleri sürücünün otomobiline saldıran baba ve oğlu tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tırla önünü kestikleri sürücünün otomobiline saldıran baba ve oğlu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 23:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 23 Mart'ta F.Ö'nün kullandığı otomobile saldıran tır sürücüsü M.N.Z. ile oğlu M.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "tehdit", "mala zarar verme" ve "ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

        M.N.Z. ve oğlu M.Z. savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 23 Mart'ta tır sürücüsü M.N.Z. ile oğlu M.Z. önünü kestikleri F.Ö'nün otomobiline saldırdıkları gerekçesiyle Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Trafik ekiplerince şüphelilere 363 bin lira ceza uygulanmış, tır sürücüsü M.N.Z'nin ehliyetine 2 ay el konulmuş ve aracı 2 ay trafikten men edilmişti. Saldırı anı ise F.Ö'nün otomobilinin araç içi kamerası tarafından görüntülenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

