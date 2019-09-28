Karafırtınalar: “Rakip kalemize gelmeden 3 tane gol attı”

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’ın Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 33 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, “Oyunun baştan sona hakimiyeti bizdeydi. Rakip kalemize gelmeden 3 tane gol attı” dedi.



"3’er puan almamız gerekiyor"

Karafırtınalar, ligin 6. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 33 berabere kaldıkları maçın ardından, “Burada son zamanlarda çok ilginç maçlar oynuyoruz. Bir tanesini daha oynadık. 3 kez geriye düştük, beraberliği yakaladık. 3 kez geriye düşüp beraberliği yakalamak manidar. Oyunun baştan sona hakimiyeti bizdeydi. Rakip kalemize gelmeden 3 tane gol attı diyebilirim. 3. bölgede çok fazla cömert olduğumuzu söylemeliyim. Berabere kaldığımıza üzülüyoruz deplasmanda. Farklı da kazanabilirdik. Günün sonunda gene bir puan var cebimizde. Bundan sonra 3’er puan almamız gerekiyor” dedi.



"Bu spor oyunu, skor oyunu değil"

Adanaspor’da sakatlandığı halde defalarca oyuna tekrardan dahil olan Eze için de Karafırtınalar, “Ben Adana camiasına yakıştıramadım. Vakit geçirsinler diye 5 kere aynı adamı sahaya soktular. Benim için çok üzücüydü. Beraberlikten daha çok o üzdü beni. Bu spor oyunu, skor oyunu değil. Günümüzde maalesef böyle. Diyecek bir şey yok” dedi.

ADANA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:34

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.