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Çukurova'da nitelikli elemanlar yetişecek “Adana Mesleki Eğitim Merkezi Teknik Destek Projesi”nin ...

İHA

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Adana Sanayi Odası (ADASO) iş birliğinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) finansal desteği ile gerçekleştirilen "Adana Mesleki Eğitim Merkezi Teknik Destek Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Merkez kurulduğunda hem bölge halkı hem de geçici koruma altındaki yabancı uyruklu vatandaşlar bölgenin ekonomik ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikli mesleki eğitimlerden yararlanacak.

Çukurova'da nitelikli elemanlar yetişecek “Adana Mesleki Eğitim Merkezi Teknik Destek Projesi”nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Adana Sanayi Odası (ADASO) iş birliğinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) finansal desteği ile gerçekleştirilen “Adana Mesleki Eğitim Merkezi Teknik Destek Projesi”nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Merkez kurulduğunda hem bölge halkı hem de geçici koruma altındaki yabancı uyruklu vatandaşlar bölgenin ekonomik ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikli mesleki eğitimlerden yararlanacak.

ADASO’da düzenlenen toplantıya Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili ve Ankara Ofis Başkanı Barış Dinçer, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler ile sanayiciler katıldı. Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde kurulması planlanan Adana Mesleki Eğitim Merkezi'nin işlevsel hale gelmesi için ADASO yüksek vasıflı teknik yardım ve danışmanlık hizmetleri sunmayı amaçlanıyor. İyi yapılandırılmış bir iş modeli ve uygulanabilir bir iş planı hazırlanarak merkezin yerel ekonominin talep ve arz tarafını hedeflemesi planlanıyor. Merkez, UNDP ve ADASO'nun iş birliğiyle güçlü ve işlevsel bağlantıları olacak şekilde tasarlanacak. Merkez aynı zamanda, KOBİ’lerin özel ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde mesleki eğitim programları sunacak. Ayrıca, ilerleyen süreçte mesleki eğitim merkezinde eğitim alanlar ile diğer bir girişim olan KOBİ Yetkinlik Merkezi’nden faydalanan işletmeler birbirleriyle buluşturulacak. Kurulacak Mesleki Eğitim Merkezi ile hem bölge halkı hem de geçici koruma altındaki yabancı uyruklu vatandaşlar bölgenin ekonomik ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikli mesleki eğitimlerden yararlanacak.

"Güçlerimizi birleştireceğiz"
Açılışta konuşan ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, “Güçlerimizi birleştireceğiz. Bugün adımını atacağımız Adana Mesleki Eğitim Merkezi Projesi ile bu yatırımların ihtiyacı olacak nitelikli çalışanları yetiştirmeyi umuyoruz. Burada yetişecek kişilerin alacakları nitelikli mesleki eğitimle bölgemize stratejik anlamda katkı sağlamlarını bekliyoruz. Yerel ihtiyaçlara ve ekonomik yapıya göre şekillendirilecek olan Adana Mesleki Eğitim Merkezi, bölgemize kazandırmak istediğimiz diğer makro projelerle entegre olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, UNDP ve Odamızın iş birliğiyle Adana’da kurulacak olan İnovasyon Merkezi ve KOBİ Yetkinlik Merkezi gibi diğer tamamlayıcı girişimlerle, güçlü ve işlevsel bağlantıları olacak şekilde tasarlanacak. Adana Sanayi Odası olarak böyle önemli bir bölgesel projeyi başlatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından ADASO ve Gaziantep Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ADANA

01 Ekim 2019 Salı

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