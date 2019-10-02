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Ã‡Ã¶pte bulunan bebek Ã‡ocuk Evleri Sitesi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildi

Ä°HA

Adana'nÄ±n Kozan ilÃ§esinde sabah saatlerinde evlilik dÄ±ÅŸÄ± dÃ¼nyaya geldiÄŸi iddia edilen ve ailesi tarafÄ±ndan Ã§Ã¶p konteynerine bÄ±rakÄ±lan bebek, tedavisinin ardÄ±ndan Adana Ã‡ocuk Evleri Sitesi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildi.

Ã‡Ã¶pte bulunan bebek Ã‡ocuk Evleri Sitesi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildi

Adanaâ€™nÄ±n Kozan ilÃ§esinde sabah saatlerinde evlilik dÄ±ÅŸÄ± dÃ¼nyaya geldiÄŸi iddia edilen ve ailesi tarafÄ±ndan Ã§Ã¶p konteynerine bÄ±rakÄ±lan bebek, tedavisinin ardÄ±ndan Adana Ã‡ocuk Evleri Sitesi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildi.
Edinilen bilgiye gÃ¶re, Kozan Sosyal Hizmetler Merkezi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, bugÃ¼n ailesi tarafÄ±ndan Ã§Ã¶p konteynerine terk edilen erkek bebeÄŸi teslim almak Ã¼zere Kozan Devlet Hastanesiâ€™ne geldi. BakÄ±mÄ± yapÄ±lan bebek hastane yetkilileri tarafÄ±ndan ekiplere teslim edilerek Adana Ã‡ocuk Evleri Sitesi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yerleÅŸtirilmek Ã¼zere uÄŸurlandÄ±.
Ã–te yandan, bebeÄŸin annesi olduÄŸu iddia edilen M.K.'nin (19) ise emniyet gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

ADANA

02 Ekim 2019 Ã‡arÅŸamba

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