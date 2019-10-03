Balkonda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda yaralandı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

ADANA'da evinin balkonunda kahve içen Ferhat Ç. (16), hafif ticari araçtan kimliği belirsiz kişilerin av tüfeğiyle açtığı ateşte, ağır yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araçla gelen kişiler, bir eve av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Bu sırada evin balkonunda kahve içen Ferhat Ç., yüzü, boynu ve göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Saldırganlar, araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yakınları tarafından aynı mahallede bulunan bir özel hastaneye götürülen Ferhat Ç, buradaki müdahalenin ardından ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin eşkallerini belirleyen polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



ADANA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:28

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.