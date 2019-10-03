Bebeği çöpe atan aile hakkında suç duyurusu

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Adana'da çöpe atılan bebek devlet korumasına alınırken Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aile hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, Kozan ilçesinde bir bebeğin çöpe atıldığı yönündeki haberlerin çıkması üzerine Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın talimatıyla Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bebeği koruma ve bakım altına aldı.

Ayrıca, Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün konunun takipçisi olacağı aile hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Konuyla ilgili bebeğin annesi gözaltına alınmıştı.

ADANA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:09

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