Avcı: "Kredinin takipçisi olacağız"

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Bizler işçilerin de, işçi kardeşlerimizin ürettiği emeğin de, Adana’ya yapılacak her türlü hizmetin de yanında olduk ve yanında oluruz” dedi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne 169 milyon liralık borçlanma yetkisi verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim önceliğimiz her zaman Adana ve Adana’nın menfaati olmuştur. Şehrimize, vatandaşlarımıza hizmet etmekle mükellef olan sadece belediyelerimize değil, tüm kurumlarımıza destek olmaktan mutluluk duyarız. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin talep ettiği 169 milyon liralık borç talebine de bu ilkeler çerçevesinde destek verdik” ifadesini kullandı.

Uzun vadeli borçlanma talebini maaş, ikramiye gibi tüm işçi alacaklarının ödenmesi, yanı sıra yarım kalan köprüler, otoban bağlantı yolları, yol çalışmalarının tamamlanması şartıyla kabul ettiklerini belirten Avcı “Bu vesileyle şu hususu belirtmek isterim. Bir taraftan toplu işçi tenkisatı yapılırken diğer taraftan siyasi ucuz hesaplarla bizi çalışanların karşısında gösterme yanlışına düşenlerin artık bu konuyu istismar etmeyeceklerini umuyoruz. Adana’daki mevcut işsiz sayısını artıracak çabalara girmemelerini, yaşanan mağduriyetleri gidermelerini bekliyoruz. Bizler işçilerin de, işçi kardeşlerimizin ürettiği emeğin de, Adana’ya yapılacak her türlü hizmetin de yanında olduk ve yanında oluruz. Büyükşehir Belediye Meclisince alınan kararla sağlanacak kredinin Adanamıza hayırlı olmasını, yerinde ve zamanında kullanılmasını umuyor ve bunun takipçisi olacağımızı ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

ADANA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:18

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.