Cami ve okullardan musluk hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

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ADANA'da cami ve okullardan musluk çalan Yavuzhan Bahşi (22) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde okul ve camilerden muslukların çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlıkların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Yavuzhan Bahşi olduğunu saptadı. Bahşi'nin Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan bir camiye girip, muslukları tekmeyle kırarak çaldığı belirlendi. Aynı şekilde 3 cami ve 3 okuldan 37 musluk çaldığı ortaya çıkan şüpheli, yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Yavuzhan Bahşi, tutuklandı.FOTOĞRAF





ADANA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:08

YATSI 19:22

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