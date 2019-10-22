Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (ATÜ) 4. Sivil Savunma Farkındalık Eğitimi yapıldı.

Sivil savunma eğitimi, Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından temsilciler tarafından ATÜ Konferans salonunda verildi. Programın açılış konuşmasını, ATÜ Sivil Savunma Birim Sorumlusu Mustafa Sıray yaptı. Sıray, sivil savunmada farkındalığın, yaşamın her alanında gerekli olduğunu belirterek, üniversite olarak bu tür eğitimlerin devamlılığının sağlayacaklarını vurguladı.

Programda, Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın “Temel Afet Bilinci ve Gönüllülük Sistemi” adlı bir sunum gerçekleştirdi. AFAD gönüllülüğünün ne olduğu, gönüllüleri neler beklediği ve gönüllüler ile ilgili gelecekteki planlar hakkında bilgilendirme yaparak, üniversite personelinin AFAD gönüllüsü olmalarının önemi vurgulandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Amirliğinden Adem Cıncık, yangın çeşitlerini ve hangi çeşit yangına ne tür müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı şekilde anlattı. Cıncık, katılımcılara yangın tüpleri ve çeşitleri ile yangın esnasında ve sonrasında yapılması gerekenleri uygulamalı şekilde gösterdi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden UMKE sorumlusu Metin Yıldız “Temel İlk Yardım ve Afetlerde İlk Yardım” konulu bir sunum yaptı. İlk yardım bilgisine sahip olmanın hiç olmadık bir zamanda hayati önem taşıyabileceğine değinen Yıldız, birçok vatandaşın ilk yardım konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığına değinerek, bilinçsizce yapılan her hangi bir müdahalenin telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Eğitimin son bölümünde, ATÜ Tören Alanında üniversite sivil savunma ekibi, AFAD, UMKE, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı tatbikat yapıldı. Tatbikatı Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Tümay, yakından takip ettiler. Sirenle başlayan deprem tatbikatında binaların tahliyesi, yaralılara yönelik kurtarma ve ilkyardım uygulamaları, yaralıların taşınması, çevre korunmasında alınacak önlemler canlandırıldı. Daha sonra yapılan yangın tatbikatında, yangına müdahale teknikleri uygulandı. Yapılan söndürme uygulamalarında, Üniversite personeli ve öğrenciler de yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek tecrübe kazandı.

Eğitimin sonunda katkıda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür belgesi verildi.

ADANA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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