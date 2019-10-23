Ceyhan’daki 5 maden şirketi taşınacak

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar yetişti ilçede bölgede faaliyet gösteren 5 maden şirketinin taşınması için çalışma başlattı.

2012 yılından bu yana Ceyhan ilçesi Kurtpınarı Mahallesinde faaliyet gösteren 5 maden ocağının çıkardığı kömür tozu köy halkının sağlığını tehdit ediyor. Köy halkı, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın Kurtpınarı Köyü’nü ziyareti sırasında çocukların ayaklarındaki, yüzlerindeki, evlerindeki kömür tozlarını başkana göstererek yardım istediler. Başkan Aydar, maden ocaklarının taşınması için harekete geçti.

Köy halkına maden ocaklarının taşınacağı müjdesini veren Başkan Aydar, “2 hafta önce geldiğimde sizler bana kömürden rahatsızız, duramıyoruz, kömür altındayız, kömürleri sulamıyorlar, 12’den sonra çalışıyorlar demiştiniz. Ekiplerime talimat verdim ve bu konu üzerinde durdular. Bugün firma temsilcileriyle birlikte yanınızdayız. Benim onlardan isteğim Kurtpınarı’ndan başka bir yere bu işletmenin taşınması, kömür işletmesinin buradan çıkmasıdır. Ben 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğun, 70 yaşındaki teyzemin hakkını yedirtmem. Benim aşım, işim, ekmeğim insanların sağlığına zarar veriyorsa o insanların sağlığını düşünürüm. Bizim amacımız işletmeleri kapatmak değil, size söz veriyorum taşınmaları için gereken bütün mücadeleyi vereceğim. Ben insanlarla kapalı kapılar ardında anlaşmalar yapmam. Orada ne konuşuyorsam burada da aynısını konuşuyorum. Benim için toplumun ne söylediği önemlidir. Ben her yerde Ceyhanlının hakkını savunurum” dedi.

ADANA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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