24 mahallenin yolu 6 aydır kapalı

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Adana'da Çatalan Barajı çevresindeki 24 mahallenin ulaşımını sağlayan yol 6 aydır kapalı.

KurttepeÇatalan arasındaki ana yolun kapalı olması nedeniyle Adana'dan Çatalan Barajı çevresindeki 24 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Kapatılan yola beton bloklar konularak üzerine "Dur" yazıldı. Vatandaşlar da diğer beton blokların üzerine "Belediyeyi görevi davet ediyoruz" yazdı.

Bu istikametten 6 aydır gidemediklerini belirten vatandaşlar, "Bu köylere bu güzergahtan ulaşması gereken binlerce kişi mağdur. Aylardır kapalı olan yolun açılması için yetkililerin harekete geçmesini bekliyoruz" dediler.

ADANA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:42

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