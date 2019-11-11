Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıçam ilçesi Organize Sanayi Bölgesi, Sarıçam ve Yeşiloba mahallelerinde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adreslere eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Operasyonda Organize Sanayi Bölgesinde Ahmet Y. isimli zanlı 102.04 gram metamfetamin ile yakalandı. Sarıçam Mahallesi'ndeki operasyonda ise Hikmet C. (29) isimli zanlı 20.9 gram metamfetamin ile yakalandı. Yeşiloba Mahallesi'nde ise Yalçın T. (27), Bülent E. (42) ve Murat A. (23) 11.50 gram metamfetamin ile yakalandı. Zanlıların üzerinden ise bin 460 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şahıslardan Ahmet Y., Hikmet C. ve Yalçın T. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ADANA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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