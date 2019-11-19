Adana'da 2019 Merkür geçişi izlendi

Adana'da, Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZAYMER) tarafından 2019 Merkür Geçişi (Transiti) Etkinliği düzenlendi.

Güneş’e en yakın ve Güneş Sistemi’nin en küçük gezegeninin Güneş’in önünden geçmesi ve Merkür’ün Dünya ve Güneş arasından geçişi (Merkür transiti) ülkenin tüm noktalarından gözlemlendiği gibi UZAYMER’den de görüldü.

Nadir görülen gök olayını izlemek isteyen birçok sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çeşitli okullardan öğrenciler UZAYMER’e akın etti.

UZAYMER Müdürü Prof. Dr. Aysun Akyüz yaptığı açıklamada, “Gezegenimiz dünyadan bakınca Güneş’e daha yakın olan Merkür ve Venüs gezegenlerinin zaman zaman Güneş’in önünden geçişine tanık oluruz. Ancak bu olayın yeryüzünden gözlenebilmesi için Güneş, Dünya ve söz konusu gezegenin aynı doğrultu üzerinde, uygun açılarda olması gerekir. Bu sebeple Merkür ve Venüs geçişleri çok sık gerçekleşmez. Son Merkür geçişi 8 Kasım 2016’da gerçekleşmişti, bundan sonraki Merkür geçişi ise Kasım 2032’de gerçekleşecek" dedi.

ADANA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:52

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