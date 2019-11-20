Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin konuğu Stratejist Abdullah Çiftçi

EğitimBirSen’in Adana Şubesi, dijital dünya ve kripto paralar konularında görüşleriyle tanınan Stratejist Abdullah Çiftçi’yi Adanalılar ile buluşturacak.

21. Yüzyıl Dünyası ve Türkiye konulu konferansa ev sahipliği yapacak olan EğitimBirSen ve MemurSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer konferans hakkında bilgi verdi.

Konferansın 22 Kasım 2019 Cuma günü saat 18.30’da gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Sezer, "Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenleyeceğimiz konferans geçmişi anlamamız, bugünü değerlendirmemiz ve yakın geleceği doğru okumamız adına çok önemli. Hem kişisel hem de ülke çıkarlarımız için dijital dünyayı iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu kapsamda Abdullah Çiftçi ismi son dönemlerde gerek televizyon programları gerekse sosyal medya paylaşımları ile toplumun her kesiminin takdirini kazanmış önemli bir isim. Biz Türkiye’nin en büyük sendikası olduğumuz gibi aynı zamanda ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Dolayısıyla milletimize karşı bir sorumluluğumuz var. Bu kapsamda şehrimizde yaşayan insanlara bir ışık tutabilmesi amacıyla EğitimBirSen Adana Şubesi olarak Abdullah Çiftçi'yi Adanalılar ile buluşturmak istedik" dedi.

Tüm Adanalıları konferansa davet eden Sezer, "Derdimiz hem geçmişi kucaklamak hem de geleceği anlamak. İnanıyorum ki Cuma akşamı Yüreğir Kültür Merkezi'ni dolduracak Adanalılar konferansın sonundan itibaren meselelere çok farklı bir şekilde yaklaşacak. Bilinmeyen bir çok gerçeğe vakıf olacak. Bu konferans belki de hayatlarının dönüm noktası olacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Sezer, tüm vatandaşların katılabileceği konferansın ücretsiz olacağını da sözlerine ekledi.

ADANA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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