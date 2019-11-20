Vinç, üst geçidin ayağına çarptı: 2 yaralı

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ADANA'da, üst geçidin demir ayaklarına çarpan vincin sürücüsü Hasan Eroğlu (40) ile yanındaki oğlu Hüseyin Eroğlu (15), yaralandı. Vinçte sıkışan baba oğul, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Eroğlu yönetimindeki 35 AN 641 plakalı vinç kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaya üst geçidin ayaklarına çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Hasan Eroğlu ile yanındaki oğlu Hüseyin Eroğlu, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen CANKUR ekipleri, baba ve oğlunu uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Hasan Eroğlu ve oğlu Hüseyin Eroğlu, hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



ADANA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:52

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