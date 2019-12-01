Bulut: "Adana havası en kirli iller arasında üçüncü sırada"

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’nın havası en kirli iller arasında üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Bulut, TBMM Genel Kurulu’nda, Adana’nın acilen çözülmesi gereken en önemli çevre sorununun hava kirliliği olduğunu belirterek, "Adana’da yaz aylarında hanelere ve iş yerlerine kurum bırakan anız yangınları yüzünden nefes alınamıyor. Kışın da doğalgaza geçemeyen mahallelerde tüketilen düşük kalorili ve kükürt dioksit oranı fazla olan kömür yüzünden hemşerilerim zehir soluyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, havadaki sağlığa zararlı partikül madde sınırını metreküpte 20 mikro gram olarak belirlemişken Adana'da bu değerin tam 20 katı olduğunu kaydeden Bulut, standartların 3 katı üzerinde hava kirliliğine sahip Adana’nın KOAH gibi ölümcül solunum yolu hastalıklarında da riskli bir bölge olduğuna dikkat çekti.

Bu kadar riskli bir bölgede kömür denetiminin bile yapılmadığının Sayıştay raporuyla ortaya çıktığını kaydeden Bulut, hava kirliliğini azaltmak için ısınma amaçlı kullanılan katı atık yakıtların kullanımının azaltılıp doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması için bir an önce çalışmalar yapılmasını istedi.

ADANA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:01

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