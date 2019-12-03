Uğur Tütüneker, “Kalan 4 maçımıza konsantre olduk”

Adana Demirspor 14. hafta evinde oynayacağı BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Tamamen Erzurumspor maçına odaklandıklarını belirten Uğur Tütüneker, “Biz bir türlü hava yakalayamadık. Bir Erzurumspor maçı galibiyetiyle bu havayı elde edebiliriz” dedi.

Adana Demirspor’da BB Erzurumspor maçı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Geçen hafta kaybedilen Giresunspor maçında iyi mücadele fakat saha zeminin futbol oynamaya el verişli olmadığını belirten Tütüneker, “Saha iyi olmamasına rağmen çocukların çok iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Her iki takım da iyi mücadele etti Giresunspor mevcut şartları daha iyi değerlendirdi. Gol attılar ve maç o şekilde bitti. Bizim 45 tane pozisyonumuz var ama gol atamadığınız zaman ne galibiyet çıkıyor ne beraberlik. 34 tane net pozisyon yakaladık öyle ya da böyle gol atmak durumundayız” diye konuştu.

Maçtan önce hakemlerle saha zemini hakkında diyaloglarının olduğunu belirten Tütüneker, o sahada futbol oynamayacağının maçtan önce belli olduğunu düşündüklerini söyledi. Tütüneker, “Saha koşulları ile ilgili hakemlerle diyaloğumuz oldu ama onlar o şekilde görmediler. O sahada futbol çıkmayacağı belliydi ki çıkmadı kör dövüşü oldu. Top süremiyorsun, pas veriyorsun pas iki metre sonra suya takılıyor. O şartlara ancak mücadele olarak karşılık verebilirdik öyle yaptık” dedi.

Giresunspor maçını geride bıraktıklarını ve tamamen Erzurumspor maçına odaklandıklarını belirten Tütüneker tek hedeflerinin kalan 4 maçtan en az 2’sini kazanmak olduğunu aktardı. Tütüneker, ”Tamamen Erzurumspor maçına odaklandık. 4 maçımız kaldı bunlardan en az ikisini kazanmamız lazım. Baktığınız zaman bu takım her maçı alabilirdi ben yine söylüyorum Menemen Belediyespor ve Eskişehirspor maçını kabul edebilirim ama diğer maçlardan galip ayrılacak kalitemiz vardı. Biz bir hava yakalayamadık. Bir Erzurumspor maçı galibiyetiyle bu havayı elde edebiliriz” dedi.

ADANA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.