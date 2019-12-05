Öğrenciler okul bahçelerine fidan dikti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi bahçesine "Okula Nefes, Geleceğe Hedef" parolasıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe İlçe Müftüsü Celal Büyük, Bilali Habeşi Kur’an Kursu Öğreticisi Emine Yürekli, Mehmet Akif İnan Lisesi Müdür Yardımcısı Abdulsamet Akdağ, Figen Berkyez öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Fidan dikimi sonrası konuşma yapan İlçe Müftüsü Celal Büyük, “Ormanınız varsa temiz hava ve suyunuz vardır. Toplum olarak ormanı, ağacı severiz ve koruruz" diye konuştu.

Daha sonra öğrenciler, rehber öğretmen eşliğinde Tdv Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti. Ziyareti organize eden Yürekli ve öğrenciler yurdun müdürü Emel Yuvalı'dan yurt hakkında bilgi aldılar.

Yurtta kalan üniversite öğrencileri, lise öğrencilerine okulu nasıl kazandıklarını anlatıp, hedef belirleme ve tercih konusunda tavsiyelerde bulundu.

ADANA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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