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Su sayaçlarını çalanlar yüzünden gözünü kaybediyordu Adana’da Fatih Mahallesi'ne dadanan kimliği ...

İHA

Adana’da bir mahalleye dadanan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, onlarca evin su sayacını çaldı. Bir vatandaş ise çalınan su sayacının yerine taktırdığı sayacı kendince güvenlik önlemi almaya çalışırken sol gözüne spiral çapağı kaçması sonucu az kalsın gözünü kaybediyordu. Su sayacı hırsızlığı mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, 4 Ekim günü sabaha karşı Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi 73034 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler sabaha karşı sokağa gelip Hayriye ve Rahmi Aydoğdu çiftinin evinin 2 su sayacını çaldı. Namaz kılmak için kalktıklarında sularının kesik olduğunu gören çift evden çıktıklarında ise su sayaçlarının olmadığını görüp, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada yan evde oturan komşuları ile arka sokaktaki komşularının da su sayaçlarının çalındığını öğrenen çift şok olurken, gelen ekipler, mahallede tutanak tutup gerekli incelemeyi başlattı.
Yeni su sayacı için ASKİ’ye başvuran mahalleli burada aynı gün kendi mahallelerindeki onlarca evin su sayaçlarının çalındığını öğrendi. Evine takılan yeni su sayacının vida kısımlarına kendince demir monte ederek güvenlik önlemi almaya çalışan Rahmi Aydoğdu ise gözüne spiral çapağı kaçması sonucu hastaneye kaldırılıp tedavi edildi.
Su sayacı çalınan Hayriye Aydoğdu, “Bu yaşa geldim saatin çalınacağı hiç aklıma gelmiyordu. Çok şaşırdım. Sabah kalktım namaza abdest alacaktım su yok. Daha sonra ekmeğe giderken baktım ki su sayaçları yok. Öylelikle farkına vardık. Bu saate kadar tenezzül ediyorlarsa bu hal ne olacak. Komşularımızın da hep çalınmış saatleri. Polise ihbar ettik hemen. Bu hırsızların yakalanmasını istiyoruz” diye konuştu.
Gözüne spiral çapağı kaçan Rahmi Aydoğdu ise, “Hırsızlara karşı güvenlik önlemi almaya çalıştım ama çok da güvenli olmadı. Caydırmak için etkili olabilir. Gündüz kontrol ediyorum hep. Bu demirleri monte ederken spiral çapağı kaçtı gözüme. Pazartesi gününe kadar gözümde bandaj kalacak. İlaç kullanıyorum” ifadelerini kullandı.
Su sayacı çalınan başka bir mahalle sakini Filiz Gümüş de, “Sabah eşim işe giderken fark etti. Bu civarda hep olay olmuş böyle. Tedirginiz artık. Bugün söken olmasın diye saatleri duvar dibine araba yanaştırdık. Psikolojimiz bozuldu. Artık neye, kime güveneceğiz bilmiyoruz. Bu su sayaçlarını çaldılarsa elektrik sayaçlarını da çalarlar” dedi.

ADANA

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:05
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  • İKİNDİ 15:07
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