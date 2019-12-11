Adana'da şehir merkezine inen yaban domuzu, paniğe neden oldu

- ADANA'da Çukurova ilçe merkezine inen yaban domuzu, paniğe neden oldu. İlk olarak köpek zannedilen daha sonra ise yaban domuzu olduğu anlaşılan hayvan, bir müddet sokak aralarında dolaştıktan sonra ağaçlık araziye kaçarak, ortadan kayboldu.Saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde sokakta iri bir havyanın dolaştığı gören vatandaşlar, yaklaşınca yaban domuzu olduğunu fark etti. Yabani hayvanın kimseye zarar vermemesi için peşinden giden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bir apartmanın otoparkına giren domuzun yakalanması için bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı av koruma memuru sevk edildi. Uzman memur tarafından otoparktan kontrollü olarak çıkartılan yaban domuzu, kaçmaya başladı. Ekip ve vatandaşların peşinden gittiği yaban domuzu, ağaçlık araziye girip, ortadan kayboldu. Yaban domuzunun, aç kaldığı için kentin yaklaşık 5 kilometre dışındaki ormanlık alandan, yerleşim yerine geldiği düşünülüyor."HIRLADI, SALDIRMAYA ÇALIŞTI"Hayvanı ilk olarak köpek zannettiklerini, peşinden gittiklerini anlatan Barış Çakı, "Hırladı, saldırmaya çalıştı. Sabah okula giden çocuklara zarar verebilir diye takip ettik. Gerekli birimleri arayarak, durumu bildirdik" dedi.



ADANA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.