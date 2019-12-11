Cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi

ADANA'nın Kozan ilçesindeki Kapalı Cezaevi'nde kendi pişirdikleri yemekten zehirlenen 15 mahkum, hastaneye kaldırıldı.

Kozan Kapalı Cezaevi'nde akşam kendi pişirdikleri yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle revire başvuran 15 mahkum ambulanslarla, Kozan devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 15 mahkumdan 7'sinin taburcu edildiği, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Zehirlenme vakası nedeniyle inceleme başlatıldı.



ADANA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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