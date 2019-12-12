Adana Basketboldan pota altına takviye Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü, Kayseri Basketbol’dan Gizem Sezer’i renklerine bağladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü, Kayseri Basketbol’dan 1.96 boyunda pivot pozisyonunda görev yapan Gizem Sezer’i renklerine bağladı.

Geçtiğimiz pazartesi günü sahasında Beşiktaş’a mağlup olan Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü kötü gidişi durdurmak için kadrosunu güçlendirdi. Adana ekibi kadrosuna, Kayseri Basketbol’da forma giyen 25 yaşındaki 1.96’lık Gizem Sezer’i kattı. Gizem dün yapılan antrenmana katılarak yeni takım arkadaşları ve teknik kadroyla tanıştı.

Kulüp Başkanı Mehmet Işıkay, yeni transfer Gizem Sezer’in takıma katkı koyacağına inandıklarını belirterek, “Pota altındaki sıkıntılarımızı gidermek adına böyle bir transfer gerçekleştirdik. Gizem geldiği takımda düzenli olarak forma giyen bir oyuncu. Karakteri ve oyun yapısıyla takımımıza faydalı olacaktır” dedi.



"Şanssızlığımızı kıracağız"

Antrenör Mehmet Özkan ise, “Gizem oyun yapısıyla bize çok uygun bir oyuncu. Takıma katılmasıyla cumartesi günü İstanbul deplasmanında oynayacağımız Galatasaray maçında galip gelerek şanssızlığımızı da kırmak istiyoruz” diye konuştu.

Gizem Sezer’in gelmesiyle takımın pota altı mücadelesinin daha da arttığına dikkat çeken kaptan Sera da, “Tüm şanssızlığımıza rağmen yine de takımımızda coşku hakim. Bütün oyuncular kenetlendik. Bundan sonraki iç ve dış saha maçlarımızda bizden bekleneni sahaya vereceğiz ve alacağımız galibiyetlerle fikstürde yukarılara doğru tırmanacağız” şeklinde konuştu.

ADANA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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