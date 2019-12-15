Turunçgilde yeni çeşitlerle verim de ihracat da artıyor Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, üreticinin yeni çeşitlerle Avrupa pazarına rahat girebildiğini belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Turunçgilde yeni çeşitlerle verim de ihracat da artıyor Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ...

İHA

Turunçgilde yeni çeşitlerle verim de ihracat da artıyor Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, üreticinin yeni çeşitlerle Avrupa pazarına rahat girebildiğini belirtti

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, Çukurova kentlerindeki narenciye üreticilerinin rekolteyi arttırmak ve hasat süresini farklı aylara yaymak için farklı cins narenciye çeşitlerine yöneldiğini söyledi.
İncefikir, yaptığı açıklamada, Adana’da 2018’de 480 bin dekar alanda 1 milyon 400 bin ton turunçgil verimi elde edildiğini belirterek, bunun önümüzdeki yıllarda yeni cins narenciye ürünleri ile artacağına dikkat çekti. İncefikir, “Turunçgil endüstrisi gelişmiş ülkelerde, turunçgil çeşit ıslahına yönelik çalışmalar uzun yıllardan beri sürdürülmektedir. Ancak yurt dışından getirilen çeşitlere royalite ödenme zorunluluğu olduğu gibi, çeşitlerde adaptasyon sorunları da çıkmakta; ayrıca adaptasyon çalışmaları devam ederken bazen daha yeni çeşitlerin bulunması nedeniyle söz konusu çeşitler değerini kaybedebilmektedir. Bu nedenle kendi çeşitlerimizi geliştirmek zorunluluğumuz vardır. Bu anlamda Turunçgil Araştırma Enstitüsü kurulması ve ARGE çalışmalarının desteklenmesi önem arz etmektedir” diye konuştu.

Yeni ürünlerle pazarlama sorunu kısmen aşıldı
Üreticinin yeniliğe çok açık olduğunu, bu yüzden yeni cins narenciyeye yönelmeye başladığını belirten İncefikir şunları kaydetti:
"Adana çiftçisi dünyadaki tarımsal gelişmeleri takip ediyor. Yeni çeşitler arıyor ve ithal edip getiriyor. Bölgede son yıllarda tesis edilen yeni narenciye bahçelerinin tamamı yeni çeşitlerden oluşuyor. Eski çeşit artık bitti. Üretici yeni çeşitlerle Avrupa pazarına rahat girebiliyor. İyi fiyatlarla ürün satılabiliyor. Yeni ürünlerle pazarlama sorunu kısmen aşılmış durumda diyebiliriz. Adana narenciyesinde en büyük sorunlardan biri hasadın belli bir dönem de yoğunlaşmasıydı. Ancak yeni cins narenciyede hasat farklı aylara yayılabiliyor. Üretici arz fazlasından dolayı fiyat düşüklüğü ile uğraşmayacak."

ADANA

15 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kantin denetimleri sıklaştırıldı Seyhan Belediyesi, gıda ve gıda ambalajlarıyla ilgili son günlerde yaşananların ardından zabıta ve gıda mühendisleri aracılığıyla ilçe sınırlarındaki okul kantinlerinde denetimlerini arttırdı
YEREL HABERLER Kantin denetimleri sıklaştırıldı Seyhan Belediyesi, ...
"Çukurova’nın Filizleri"ni hayırseverler yeşertiyor Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 5 yıl önce öğrencilere burs verilmesi amacıyla başlatılan “Çukurova’nın Filizleri” projesine destek veren iş adamlarına plaket sundu
YEREL HABERLER "Çukurova’nın Filizleri"ni hayırseverler ...
Adana'da 300 polisle sahte içki denetimi
YEREL HABERLER Adana'da 300 polisle sahte içki denetimi
ATO yönetimi TOBB'da Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe: "Adanamıza kazandıracağımız yeni hizmet binamız, büyük bir kazanım olarak bizlerden gelecek kuşaklara miras kalacak" "Yeni binamız tamamlandıktan sonra mevcut hizmet binamızı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı bir girişimcilik okulu yapmak istiyoruz" TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: "TOBB olarak üzerimize düşen ne varsa maddi manevi yanınızdayız"
YEREL HABERLER ATO yönetimi TOBB'da Adana Ticaret Odası Başkanı ...
Yılbaşı öncesi sahte içki uygulaması Adana'da yılbaşı öncesi restoran ve barlarda 300 polisle sahte içki uygulaması yapılırken 240 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi sahte içki uygulaması Adana'da yılbaşı ...
Adana'da bonzai operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da bonzai operasyonu: 8 gözaltı
4 yaş altı çocuk ölümünün yüzde 5'i aspirasyona bağlı ölümler
YEREL HABERLER 4 yaş altı çocuk ölümünün yüzde 5'i aspirasyona bağlı ...
Çadırdan kebap krallığına 20 yıl önce naylon çadırda kuzu kaburgayla kebapçılığa başlayan Yaşar Aydın, şimdi iki iş yerinde onlarca işçiye istihdam sağlıyor Yaşar Aydın: "Sabır, sebat, kanaat ve şükür çok önemli" "Dükkana ilk ‘kaburgacı’ yazdığımda ‘abi kurbağacı mı?’ diye soruyorlardı"
YEREL HABERLER Çadırdan kebap krallığına 20 yıl önce naylon çadırda ...
Ressam Soner Tire’den çevre sorunlarına dikkat çekti
YEREL HABERLER Ressam Soner Tire’den çevre sorunlarına dikkat çekti
Yeryüzünün renkleri Adana’da buluştu
YEREL HABERLER Yeryüzünün renkleri Adana’da buluştu
Dilaver Mutlu: “Zor bir maç oynadık”
YEREL HABERLER Dilaver Mutlu: “Zor bir maç oynadık”
Engin İpekoğlu: “Devre arasına kadar böyle devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Engin İpekoğlu: “Devre arasına kadar böyle devam ...
Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: 1-3
YEREL HABERLER Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: 1-3
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Menemenspor: 3
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Menemenspor: 3
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Menemenspor: 2 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Menemenspor: 2 (İlk yarı ...
Adana'da bin litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da bin litre etil alkol ele geçirildi
Rabia'nın telefonunu çalan zanlı kameradan yakalandı
YEREL HABERLER Rabia'nın telefonunu çalan zanlı kameradan yakalandı
Genç kızın cep telefonunu bir saniyede çaldı Adana'da yankesicilik yöntemi ile bir genç kızın telefonunu çantasının cebinden bir saniyede çaldığı öne sürülen zanlı, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı
YEREL HABERLER Genç kızın cep telefonunu bir saniyede çaldı Adana'da ...
Antifriz yazılı bidondan etil alkol çıktı Adana polisi, yılbaşı öncesi sahte içki piyasaya sürmek isteyenlere yönelik yaptığı operasyonda üzerinde antifriz yazılı bidonlarda bin litre etil alkol ele geçirdi
YEREL HABERLER Antifriz yazılı bidondan etil alkol çıktı Adana ...
Adana'da kaçak et uyarısı: Resmi kesimden fazla tüketim var
YEREL HABERLER Adana'da kaçak et uyarısı: Resmi kesimden fazla ...
İl Müdürü Canpolat: "Sigortalı çalışmak sosyal yardım almaya engel değil"
YEREL HABERLER İl Müdürü Canpolat: "Sigortalı çalışmak sosyal yardım ...
Kodlama ve robotik eğitici programında 60 öğretmen sertifika aldı
YEREL HABERLER Kodlama ve robotik eğitici programında 60 öğretmen ...
Adana'da ilkokul öğretmenleri ve velilerinden Kızılay'a kan bağışı
YEREL HABERLER Adana'da ilkokul öğretmenleri ve velilerinden ...
Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X