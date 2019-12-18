Adana\u2019n\u0131n Yumurtal\u0131k il\u00e7esinde elektrik trafosundan h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapt\u0131klar\u0131 iddias\u0131yla yakalanan 3 ki\u015fi tutukland\u0131. Edinilen bilgiye g\u00f6re, il\u00e7eye ba\u011fl\u0131 G\u00f6lovas\u0131 Mahallesindeki elektrik trafosunda h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011fa te\u015febb\u00fcs eden \u015fah\u0131slar hakk\u0131nda vatanda\u015flar jandarmaya ihbarda bulundu. Yap\u0131lan ihbar \u00fczerine Jandarma Su\u00e7 Ara\u015ft\u0131rma Timi (JASAT) ve istihbarat g\u00f6revlileri olay yerine sevk edildi. Fark edildiklerini anlay\u0131p olay yerinden ara\u00e7la ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015fan \u015e.T., Y.A. ve Y.A. Ceyhan il\u00e7esi s\u0131n\u0131rlar\u0131nda yakaland\u0131. \u015eah\u0131slar\u0131n ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 ara\u00e7ta yap\u0131lan aramada enerji kablolar\u0131n\u0131 kesmede kulland\u0131klar\u0131 1 adet demir makas\u0131, parmak izi b\u0131rakmamak i\u00e7in giydikleri 4 adet eldiven, trafolar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131ya indirmekte kulland\u0131klar\u0131 2 adet halata el konuldu. Ayr\u0131ca \u015e.T isimli \u015fahs\u0131n \u00fczerinde 1,14 gram esrar bulundu. \u015eah\u0131slar \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131klar\u0131 mahkemece tutuklanarak Ceyhan Kapal\u0131 Cezaevine g\u00f6nderildi.