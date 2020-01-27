Evlerinin çatısı uçan aileye devlet sahip çıktı

Adana’da geçen ay çıkan şiddetli rüzgarda evlerinin çatısı uçan aile, 4 bin lira para ve eşya yardımı yapılarak bir otele yerleştirildi.

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde çıkan hortum nedeniyle 24 Aralık 2019 tarihinde Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi’ndeki evlerinin çatısı uçan Medet Dağtekin ile eşi Çağla ve çocuklarına devlet sahip çıktı.

Adana Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri ile Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Çağla Medet Dağtekin çiftinin, çatısı uçan evinde incelemelerde bulundu.

Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca aile, geçici olarak barınmaları için bir otele yerleştirildi. Ayrıca aileye 4 bin lira nakdi yardımın yanı sıra gıda, battaniye, yatak, kanepe, halı yardımı da yapıldı.

ADANA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:16

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