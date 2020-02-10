İki oğlunu aynı gün askere gönderdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir baba, iki oğlunu aynı gün askere gönderdi.

Mehmetçik İlkokulu'nda hizmetli olarak görev yapan Mustafa Yılmaz, 200/1 Tertip devre kaybı olarak askere gidecek oğulları Erhan Yılmaz (24) ve Mithat Yılmaz (20) için Ulus Mahallesi'ndeki evinde Kur'an okuttu.

Ailesinin ve sevenlerinin katıldığı törende Erhan ve Mithat kardeşler, boyunlarına Türk bayrağı takıp "Türkiyem" şarkısı eşliğinde otogara gittiler. İki çocuğunu birden askere uğurlamanın mutluluğunu yaşayan Mustafa Yılmaz, "Aslında askere giden iki oğlum ile arasında yaş var ama Erhan üniversite okuduğu için tecil ettirdi. Kısmet bugüneymiş. Vatan borcu ne zaman olsa yerine gelecek. Evlatlarımız birlikte askere gidiyor, çok mutluyuz" dediler.

Mithat Yılmaz Bilecik'e, Erhan Yılmaz ise Balıkesir'e uğurlandı.

ADANA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:06

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