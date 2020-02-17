Adanaspor - BB Erzurumspor: 0-0

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STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Cemal Bingül (xx), Emrah Ünal (xx)

ADANASPOR: Karacic (xxx) Mehmet (xx), Hakan Çinemre (xx), Canberk (xx), Savaş (xx), Hakan Barış (xx) (Dk. 87 Umut), Diop (xx), Furkan (x) (Dk. 70 Samican x), Ahmet (xx), Eren (xx), Eze (xx) (Dk. 58 Roni x)

BB ERZURUMSPOR: Sehic (xx) Aykut (xx), Mücahit (xx), Obertan (xx) (Dk. 84 Yusuf), Emrah (xx), Sissoko (x) (Dk. 71 Hamroun x), Scuk (xx), Osman (xx), Cenk (x) (Dk. 62 Ömer x), Murat (xx), Oltan (xx)

SARI KARTLAR: Diop, Hakan Barış, Roni, Ahmet, Eren (Adanaspor) Murat (Erzurumspor)TFF 1´inci Lig´in 22´nci haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 0-0 berabere kaldı.1´inci dakikada BB Erzurumspor´un atağında defansın arkasına atılan topu alan Emrah´ın aşırtma şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

33´üncü dakikada BB Erzurumspor´da topla buluşan Obertan, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda topu önüne alan Emrah, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emrah´ın sert şutunda kaleci Karacic, topu ayaklarıyla kornere çeldi.

41´inci dakikada Adanaspor´da Diop topu rakip oyuncudan aldı. Diop, defansın arkasına sarkan Ahmet´e ara pasını gönderdi. Ahmet´in aşırtma vuruşunda kaleci Sehic, topa son anda dokundu ve kornere gönderdi.

64´üncü dakikada sol kanattan atak geliştiren BB Erzurumspor´da Oltan çalımlarla çizgiye indi. Oltan, topu ceza sahası yayı üzerindeki Ömer´e gönderdi. Ömer, topu bekletmeden arka direğe sokulan Emrah´a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emrah´ın sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.



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